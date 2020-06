Borghi sardi, nuovo contest fotografico con La Nuova Sardegna

Parte domenica 28 giugno il secondo contest fotografico “Fotografa la tua Sardegna”, stavolta legato all'uscita in edicola, sempre da domani, della guida “Sardegna, 50 borghi da scoprire”. Dopo il successo del primo contest, dedicato agli itinerari in bicicletta, ora i fotografi amatoriali e professionisti di tutta l'isola sono chiamati a mostrare i loro borghi del cuore, gli angoli più suggestivi delle piccole comunità locali, visti dall'obiettivo della loro macchina fotografica o smartphone. Stessa modalità di partecipazione, diversi premi: autori ed autrici dei 6 migliori scatti selezionati dalla giuria, si aggiudicheranno questa settimana un soggiorno di due notti per due persone in collaborazione con le Tenute Domenico Manca ad Alghero. Un viaggio fotografico che accompagnerà i lettori del quotidiano per due settimane, con la pubblicazione delle 10 foto del giorno selezionate e la proclamazione dei vincitori della settimana che avverrà invece la domenica. Il portale, realizzato con la consulenza tecnica di Abinsula, sarà attivo a partire da domenica 28 giungo fino a venerdì 10 luglio ed i partecipanti potranno inviare una foto al giorno che riporti le emozioni e l'autenticità dei nostri preziosi borghi di Sardegna.

Dopo la pubblicazione della guida “Sardegna in bicicletta. Trenta itinerari spettacolari”, che comunque resta in edicola, arriva da domani, acquistabile a 7,50 euro oltre il prezzo del quotidiano, la seconda uscita delle tre che la Nuova offre ai sui lettori: “Sardegna, cinquanta borghi da scoprire”, curata da Antonio Maccioni. Seguirà, a partire da domenica 12 luglio, il terzo e ultimo volume: “Vini di Sardegna. Cento e più cantine da non perdere”. Tutti i volumi, una volta arrivati in edicola, ci resteranno per l’intera estate. I borghi, in Sardegna, sono luoghi dell’autenticità e della tradizione, della cultura e della bellezza. Non importa che sorgano vicino al mare o che si nascondano nelle zone più affascinanti dell’entroterra: sono tutti unici e scoprirli significa regalarsi un’esperienza indimenticabile. Il libro “Sardegna, cinquanta borghi da scoprire” è dedicato a questo grande patrimonio.