Magica Sardegna sottomarina

SASSARI. Sotto il livello del mare, a pochi passi dalle spiagge e dalle meravigliose coste dell'isola, c'è un'altra Sardegna. Una Sardegna poco conosciuta ma ricca di tesori e sorprese, di grotte fantastiche e impressionanti relitti: navi affondate negli ultimi duemila anni con i loro preziosi carichi. Una Sardegna sottomarina ricca di vita e specie da proteggere.



La Nuova Sardegna, nei giorni scorsi, ha inaugurato una nuova rubrica video intitolata "I tesori del mare", grazie alla collaborazione con Oreste Antignano, istruttore subacqueo, grande appassionato di fotografia e membro della Ong internazionale per la difesa dei mari Sea Shepherd.

I tesori del mare, le fantastiche stalattiti della Grotta del Drago a Cala Luna

Dottore commercialista nella vita quotidiana, dedica il tempo libero alle sue grandi passioni: nel corso degli ultimi sette anni, ha documentato con la sua GoPro decine di luoghi straordinari intorno a tutta l'isola. Gli intenti sono molteplici: fare scoprire ai sardi, e non solo, luoghi straordinari a pochi metri di profondità; mostrare le specie animali che vivono nei nostri mari e insegnare il rispetto per le loro vite, spesso molto fragili, come quelle delle stelle marine: basta toccarle per rischiare di farle morire (tirarle fuori dall'acqua, poi, significa condannarle a morte certa); raccontare le storie, quasi sempre drammatiche, dietro gli affondamenti delle navi che nel corso degli ultimi duemila anni hanno costellato il fondo del mare intorno a tutta la Sardegna. Infine, aprire una finestra sul mondo delle immersioni subacquee, davvero alla portata di tutti: un'attività che si può svolgere in totale sicurezza e che regala esperienze indimenticabili, ed è praticabile anche da chi ha disabilità. Il video che ha dato il via alla rubrica "I tesori del mare" è stato girato all'interno dell'affascinante, quanto poco conosciuta (e ancora parzialmente inesplorata), grotta del Drago: un paradiso incontaminato, che si raggiunge dopo avere attraversato un tunnel sottomarino di una quarantina di metri. «Sembra un luogo uscito dalle favole - racconta Oreste Antignano -. La grotta attualmente non è molto conosciuta e la sua rilevazione non è stata ancora completata. Il Diving Bluforia di Cala Gonone, specializzato in immersioni tecniche in grotta e mio partner di questa escursione, si sta occupando di portare a termine il rilievo delle gallerie entro l’estate 2020 in collaborazione con l’Associazione ‘Phreatic Project’, una iniziativa della Società Speleologica Italiana».